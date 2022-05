Reggina, Pedullà: “Siamo sicuri che nessuno è interessato? Siamo sicuri che Gallo possa garantire ordinaria amministrazione?”

“Gallo sia chiaro, diretto, sintetico e non giri intorno al problema”.

Attraverso il suo sito internet Alfredo Pedullà invita i vertici del club amaranto a fare chiarezza rispetto a quanto ruota attorno alla situazione del club.

“La Reggina – ha speigato – è una cosa seria, sacra, non un passatempo. Gallo va ringraziato per quanto fatto, ma se non ci fossero le condizioni per proseguire meglio un’uscita di sicurezza che un’avventura”.

E Pedullà ha chiarito quali siano i dubbi sui quali devono arrivare risposte, considerato che negli ultimi giorni sono state formulate ricostruzioni secondo cui ci sarebbero delle cordate ad acquisire il club.

“Domanda: siamo sicuri – ha proseguito Pedullà – che nessuno sia interessato alla Reggina? Siamo sicuri che Gallo possa garantire l’ordinaria amministrazione? Siamo sicuri che si possa sognare in grande? Reggio Calabria non vuole vivacchiare. Sono normali interrogativi, non dobbiamo noi risposte. Esattamente come eventuali cordate interessate vanno ascoltate, senza scivolare dalla solita uscita secondaria. Per un motivo molto semplice, bastano le solite sei parole: chiarezza e rispetto per la storia amaranto”.