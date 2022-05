La Reggina non è sotto sequestro, le quote sì. Il curatore: “Attività per salvaguardare il futuro”

Luca Gallo è ai domiciliari. In attesa di capire come si evolverà la situazione del presidente amaranto, un quadro chiaro della situazione del club arriva dal portale icalabresi.it.

Viene, infatti, spiegato che il Tribunale di Roma ha apposto i sigilli per la società “Multiservizi” che possiede per intero il capitale sociale della società “Amaranto” che a sua volta risulta proprietaria della Reggina.

E la curatrice ha già parlato. «Mi sento di poter dire ai tifosi della Reggina che possono stare tranquilli – dice a icalabresi.it Katiuscia Perna – e che verranno poste in essere tutte le attività opportune per salvaguardare il futuro del parco calciatori, della società Reggina Calcio e del “capitale umano” che la Reggina rappresenta per Reggio e per i suoi tifosi».