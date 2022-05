Reggina: la Serie B serve più alla città che ai tifosi

“A noi della categoria non ce ne frega un c…”. Diceva così uno striscione che, qualche anno fa, campeggiava in curva nel giorno in cui veniva decretata la retrocessione dalla A alla B.

E, con i fatti, si può dire che i tifosi siano stati di parola. Non sono mai mancati: né in D, né in C, né in B.. Poi è una cosa è muovere le masse dei simpatizzanti, un’altra considerare i tifosi. Ma quello è un altro discorso.

Qualcuno nei giorni scorsi si è indignato perché nessuno scende in piazza per l’aeroporto o per i rifiuti, a differenza di quanto accaduto per la squadra della città. Non è, però, colpa di nessuno se non esistono gli ultras dell’aeroporto o della nettezza urbana. Ci sarebbe semmai da prendere esempio, anche perché l’ amore per la città i tifosi della Reggina potrebbero solo insegnarlo.

Reggio Calabria fuori dalla Serie B sarebbe una mazzata clamorosa. Sarebbero posti di lavoro che se ne vanno, perché oltre ai calciatori ci sono tanti che lavorano nel club. C’è un indotto economico e tanti altri fattori che non sono quantificabili, a partire dalla perdita di una degli ultimi simboli di una città che si sfalda tra disservizi, emigrazione e problemi quotidiani.

Tutelare la Reggina non è in conflitto di interessi con nessun altra battaglia. Per fortuna il condizionale sta gradualmente aprendo la strada all’ottimismo. Vietato ancora illudersi, ma è evidente che da giorni si registrano passi in avanti verso la possibilità di evitare il peggio.