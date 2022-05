Grande partecipazione per la manifestazione dei tifosi della Reggina (FOTO E VIDEO)

Sembrava uno di quei giorni in cui la Reggina festeggiava qualcosa. In realtà i tifosi amaranto sono scesi per le strade di Reggio a chiedere di tutelare il club, la sua storia e un patrimonio come la Serie B.

Dopo l’arresto del patron Luca Gallo la società non è sotto sequestro, ma il sequestro delle quote del presidente configura una situazione che può essere definita amministrazione giudiziaria.

Senza una società che possa ricapitalizzare le perdite e rateizzare i debiti, il destino è segnato. Stanno, però, per nascere delle trattative per la cessione del club che aprono uno squarcio di speranza.

Ecco foto e video: