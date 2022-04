Volley – Per la Reghion sconfitta contro Torretta

Arriva una altra sconfitta in trasferta per la Volley Reghion, questa volta contro la Fidelis Torretta, che si aggiudica il match di ritorno dopo la vittoria al tie-break nella gara d’andata.

Primo parziale che va a favore delle padrone di casa per 25-15.

Un set che ha visto la Reghion combattere e rimanere sul pezzo per almeno metà parziale, purtroppo non è bastata la carica e la grinta per portare dentro il set che vale l’ 1-0 per il Torretta.

Il secondo set vede cambiare musica, la Reghion mostra i muscoli e tiene testa alla squadra di casa fino al break con una grande prova corale che fa si che si concretizzi il vantaggio.

Capitan Buonfiglio sigla gli ultimi due punti che valgono la parità sull’1-1.

Terzo parziale che si apre con le due squadre che si danno battaglia colpo dopo colpo ma alla lunga, Torretta riesce a trovare lo strappo che fa allungare il divario tra le formazioni.

La Reghion non riesce a rimontare lo svantaggio accumulato e fa si che il terzo set vada a favore delle padrone di casa per 25-18 e si va così sul 2-1 per il Torretta.

Il quarto ed ultimo set è tutto in discesa per il Torretta.

La formazione Pitagorica disputa un ottimo parziale mettendo in difficoltà le ospiti e facendo si che il divario aumenti sempre più.

Le reggine purtroppo subiscono un piccolo calo e Torretta è brava ad approfittarne chiudendo il set per 25-13.

Sconfitta che pesa in casa Reghion soprattuto in vista dell’ultima gara contro la promossa Baronissi, autentica schiacciasassi di questo campionato che andrà a concludere il suo percorso in casa della Reghion