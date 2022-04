Reggina, Taibi: “Stellone? Lo vedo ancora qui”

“Con Roberto siamo avanti. Lui ha molte possibilità di essere l’allenatore della Reggina nella prossima stagione”.

Lo ha detto Massimo Taibi, intervenendo nella trasmissione Passione Amaranto su Reggina Tv. E sulla prosecuzione di un avventura comune. “Ci teniamo tutti. Stiamo parlando. Vedo – ha proseguito Stellone – ancora Roberto sulla panchina della Reggina.

E su alcuni giovani che in B fanno la differenza. “Fagioli e Carsenecchi – ha spiegato – li avevo visti anche io. Purtroppo hanno dei costi a cui non era possibile arrivare”.

Sul futuro di Folorunsho: “A fine campionato parleremo con il Napoli. Credo però sia un giocatore proiettato a giocare in Serie A o qualora volessero monetizzare per noi non sarebbe semplice ”