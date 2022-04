Reggina: partita inutile, ma ci saranno tanti tifosi al seguito

Cosa è la voglia di Reggina per chi vive lontano da casa o anche per chi sceglie di partire da Reggio e farsi migliaia di chilometri? È seguire il proprio club in trasferta, anche quando, razionalmente, avrebbe poco senso farlo.

Tifare Reggina, però, non è razionalità. E infatti in occasione di Alessandria-Reggina Stellone e compagni saranno chiamati a trovare motivazioni importanti per non deludere quanti hanno investito tempo e denaro per sostenere i propri colori.

Si attendono circa 600 sostenitori amaranto sui gradoni del Moccagatta. Erano già più di 500 quando mancavano circa 24 ore alla chiusura della prevendita per il settore ospiti.