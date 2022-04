La Reggina perde contro il Benevento. A fine gara ha parlato il difensore e capitano amaranto Giuseppe Loiacono.

“È stata – ha spiegato il capitano – una partita difficile. Il 2-0 ci ha tagliato le gambe. La squadra ha dato tutto. Ha cercato di tenere la partita via, cercando di acciuffare il pareggio. Loro hanno concretizzato, noi no. Un po’ per sfortuna, un po’ per demerito nostro”.