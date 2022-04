Reggina-Lecce, saltano due sfide “speciali”

Reggina-Lecce non avrà due protagonisti amaranto che avrebbero vissuto la sfida in maniera particolare. Entrambi saranno squalificati.

Uno è Dimitrios Stavropoulos.

Rimasto a lungo ai margini dell’undici titolare nella passata stagione, ha trovato possibilità di giocare con continuità solo dall’arrivo di Baroni in poi. L’attuale tecnico salentino è probabilmente quello che è riuscito a far rendere meglio il greco, al punto che mai in questa stagione lo si è visto sfornare le buone prestazioni avute sotto la gestione dell’allenatore fiorentino.

Chi, invece, ad un certo punto era stato messo da parte da Baroni era stato Jeremy Menez. Subito dopo il derby con il Cosenza di ritorno, il francese non vide più il campo. In quell’occasione, in ripiegamento, commise un fallo che costò la vittoria agli amaranto.

Da quel momento in in poi Menez ha giocato con il contagocce e, qualora fosse rimasto Baroni, forse avrebbe già lasciato la Reggina in estate. Non ci sarà per lui la possibilità di togliersi qualche sassolino dalla scarpa contro l’allenatore che, comunque, disse di non aver mai allenato un giocatore “così forte” e che tutto sarebbe dipeso da lui.