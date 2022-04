Reggina, le firme che non arrivano non aiutano a rasserenare l’ambiente

Il clima è quello di circospezione assoluta. Ogni scricchiolio, in questo momento, per la Reggina è un terremoto. E non è un atto di lesa maestà di dire che si sia finito per metterci del proprio, ma se ne parlerà quando auspicabilmente le criticità saranno messe alle spalle.

Fa rumore in questo momento il fatto che ci sia un direttore sportivo che abbia confermato l’allenatore, un allenatore che abbia apertamente detto di essere d’accordo su tutto e che manchi solo al firma del presidente.

Probabilmente si staranno facendo le dovute considerazioni, ma oggi non è facile ipotizzare che la Reggina possa attirare un allenatore che dia più garanzie di Stellone. E cosa accadrebbe se il tecnico venisse avvicinato da qualche altro club? Tutti interrogativi che naturalmente pendono e che si mischiano a tutti gli altri che in questa fase ruotano attorno agli spifferi di una presunta aria cattiva.

La conferma del tecnico aiuterebbe a parlare un po’ più di calcio, la si attende . Così come si attendono le dinamiche, una dopo l’altra, possano aiutare a dire che tutto va bene.