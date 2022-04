Reggina, Hetemaj primo addio: c’è già una prima lista degli altri

Perparim Hetemaj dopo dodici anni lascia l’Italia. Come era ampiamente previsto per lui, quella in amaranto è stata l’ultima esperienza nel Bel Paese prima di tornare a giocare nella sua Finlandia. Un desiderio che il calciatore aveva espresso già diversi mesi fa.

Come aveva anticipato Alfredo Pedullà nei giorni scorsi, è praticamente ad un passo l’accordo con l’Hjk Helsini. L’addio si concretizzerà in tempi brevi, considerato che a quelle latitudini il mercato aperto ed il calciatore lascerà la Reggina prima della fine del campionato.

Era in scadenza e come altri calciatori che vedranno terminare il proprio accordo con la Reggina, saluterà lo Stretto.

Tra i calciatori in scadenza, a cui non è ipotizzabile un rinnovo di contratto, ci sono Stavropoulos, Lakicevic e Denis