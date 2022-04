Reggina, Gianni: “Sempre avuto un bel rapporto con Gallo, Reggio ci dava gli stimoli giusti”

“Volevo rivedere tanti amici, riassaporare quel gusto che mi ha lasciato la Reggina“. Così l’avvocato Andrea Gianni, ai microfoni di Reggina Tv, ha voluto spiegare i motivi per i quali si è recato ad Ascoli per assistere alla gara del club di cui è stato direttore generale.

Forte il ricordo di un campionato vinto. “Grazie al presidente – ha ricordato Gianni – Gallo abbiamo raggiunto traguardi che tutti noi speravamo, ma nessuno ci dava per vincitore. La cosa più bella era l’immagine della curva dietro la mia scrivania. La città ci dava gli stimoli per capire che noi, amministratori pro-tempore, dovevamo mettercela tutta. Sono stato bene. La tifoseria è stata il valore aggiunto della mia esperienza a Reggio Calabria”.

Quell’annata ha avuto picchi di grande entusiasmo, come nella partita della svolta quella della vittoria in un derby.

“Contro il Catanzaro – ha ricordato – ci hanno portato avanti i tifosi. C’erano 19.000 persone. Quando si giocano quelle partite ci sono due valutazioni: o te la fai sotto o tiri fuori tutti. Lì abbiamo tirato fuori tutto”.

E su un futuro in cui le società hanno bisogno di programmazione: “Io sono pienamente convinto che chiunque metta un solo euro all’interno di una società di calcio e comunque lo tolga alla sua famiglia è meritevole di rispetto. È normale che nella testa di ognuno di noi o di un dirigente lungimirante serva programmazione. Credo che Taibi l’abbia attuata. Ci sono dei giovani che giocano in maniera costante. Credo molto nell’autodeterminazione delle società, perché con i momenti che stiamo passando, affinché possa gestirsi autonomamente e trovando linfa in plusvalenze reali.”

E su un possibile ritorno. “Ho sempre avuto un bel rapporto con Gallo. Mi pregio di fargli il consulente legale in questo momento. Attualmente credo non ci siano le condizioni perché io possa tornare. Reggio mi è rimasta nel cuore. Qualcosa di buono oltre alla Reggina l’ho fatta e i miei contatti con il calcio ci sono sempre”.

La Reggina aspetta una penalizzazione: “Non sono entrato molto in questo tipo di dinamiche, perché non le ho seguite personalmente. Credo, da giurista, che qualora non ci sia una reiterazione, credo saranno due”.