Reggina, ci sarebbero anche due partite da giocare

Non è un mistero che, in questo momento, per la Reggina il campo fa poca notizia. Non potrebbe essere altrimenti, considerato che la squadra non ha nulla da chiedere al campionato.

Quello su cui i tifosi amaranto vogliono vederci chiaro è il futuro del club, con riferimento sia alla capacità di gestire la massa debitoria, all’iscrizione ed anche ai programmi sportivi per il prossimo torneo.

Uno dopo l’altro si dovrà capire come il club intende affrontare le diverse situazioni. Nel frattempo, però, ci sono ancora due partite da giocare.

Una sabato 30 alle 16.15 contro il Como. Il match non ha valore per nessuna delle due squadre e sarà l’occasione per giocare con la mente sgombra, magari provare qualche giovane o soluzione per l’anno prossimo. Soprattutto se Stellone sarà il tecnico della prossima stagione.

Venerdì 6 maggio alle 20,30, invece, si gioca l’ultimissimo match dell’anno. A Brescia gli amaranto si congederanno dal torneo, in una sfida che vale unicamente per capire quale sarà la posizione in griglia play off dei lombardi e quella finale in classifica per la Reggina.