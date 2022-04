Nuova avventura per due ex Reggina, li lega una storia particolare

Ci sono due novità sul fronte degli allenatori nel panorama nazionale ed entrambi hanno avuto modo di vestire la maglia della Reggina.

Uno è Francesco Baldini. Ha appena lasciato Catania, dove il fallimento della società ha posto fine alla sua avventura all’ombra dell’Etna. Questa particolare situazione gli consente di allenare due squadre in una singola stagione e il Vicenza ne ha approfittato per affidargli la panchina, dopo aver esonerato Brocchi.

L’obiettivo è ovviamente evitare la retrocessione dei biancorossi.

Baldini ha indossato la maglia della Reggina nell’anno che valse la seconda promozione in Serie B. Era un calciatore importante, già capitano del Napoli, e che arrivava per giocare come difensore centrale titolare al fianco di Jorge Vargas.

Ebbe, però, qualche problema fisico di troppo e quando rientrò non trovò grande spazio perché nel frattempo era esploso Ivan Franceschini. Il difensore, tornato dal prestito al Chievo, avrebbe dovuto essere la riserva dell’ex napoletano.

Per ironia della sorte anche Franceschini ha trovato una panchina. È quella del Rende in Serie D.