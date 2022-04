L’ex Milan Kalac: “Vincevi a Monaco, poi era normale perdere a Reggio Calabria”

La stagione 2006-2007 fu quella in cui la Reggina ottenne la salvezza con undici punti di penalizzazione in Serie A.

La partita decisiva fu un Reggina-Milan in cui Amoruso e Amerini piegarono i rossoneri, freschi vincitori della Champions League.

Erano anni in cui la formazione meneghina vinse un paio di Champions tra il 2003 ed il 2007, ma non otteneva lo stesso successo in campionato.

In porta al Granillo c’era Željko Kalac che, in un’ intervista rilasciata a calciomercato.com, ha lasciato intendere come a giocare in Italia potessero non esserci gli stimoli dopo grandi imprese in Europa.

“Io – ha dichiarato a ilbianconero.com- non ho mai visto una squadra del genere, se questi volevano allenarsi bene erano imbattibili. Negli allenamenti vedevi veramente tutta la loro classe e piu li osservavo piu mi rendevo conto che non c’era nessuno che poteva batterci. Se giochi il mercoledi in Champions e vai a vincere a Monaco, era normale che poi andavi a Reggio Calabria e perdevi»