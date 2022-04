Lecce, Strefezza sulla Reggina: “Occasione persa, loro sempre a terra”

A Lecce la sconfitta contro la Reggina sembra essere stato un fatto difficile da digerire. I risultati dagli altri campi, tuttavia, consentono ai salentini di essere ancora padroni del proprio destino.

Strefezza, in conferenza stampa, ha avuto modo di tornare sul match perso al Granillo e lo ha fatto sottolineando come il ko rimediato sullo Stretto abbia rappresentato un passo falso che andava evitato.

“È stata – si legge nelle dichiarazioni riportate da PianetaLecce – una partita difficile, giocare lì non è mai facile. Loro giocavano duro e cadevano sempre per terra. Quando vai in campo non può andare sempre bene, abbiamo fatto la nostra partita ma non siamo riusciti a vincere. È stata un’occasione persa, ormai è passata e siamo con la testa al Pisa.”