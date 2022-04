La Reggina è un osso duro, fermata l’Alessandria

di Pasquale De Marte – Non è stata una bella partita quella tra Reggina ed Alessandria, con le due squadre che hanno l’idea di iniziare a patire le fatiche di un campionato che volge al termine. Ne è venuto fuori un match equilibrato, dove gli amaranto hanno onorato il campionato e i 550 tifosi arrivati in Piemonte anche per una gara che sarebbe servita a poco.

Ai punti avrebbe meritato qualcosa in più la squadra di casa, ma i tre pali colpiti sono stati più che altro frutto di palla da fermo e giocate estemporanee. Gli amaranto sono mancati in fase conclusiva, ma questo è un vecchio difetto che i numeri stagionali dell’attacco confermano in maniera netta.

Reggina in partita, Alessandria a caccia di punti salvezza

Nel primo tempo della sfida il gap di motivazioni tra le due squadre non si è visto. La Reggina di Stellone non ha lasciato un centimetro agli avversari, rammaricandosi per non aver sfruttato gli spazi che in qualche caso si sono aperti e in altri la squadra era stata brava a trovarsi tra le maglie dell’Alessandria.

I padroni di casa hanno, invece, maledetto la sfortuna per i due legni colpiti in occasione di due palle da fermo. La prima con un colpo di testa di Marconi, sugli sviluppi di un corner, e poi in occasione di una punizione battuta da Milanese.

Il disegno tattico di Stellone era quello di schierare una squadra con Rivas e Folorunsho in attacco, in maniera tale da allargare o allungare la difesa avversaria, aprendo gli spazi per Menez. Nel complesso l’obiettivo è stato quello di non dare punti di riferimento, non riuscendo però a trovare incisività e qualità nei passaggi risolutivi e nelle conclusioni.

Nella partita la ripresa non è decollata

Nel complesso la gara non apparsa particolarmente frizzante. Combattuta soprattutto a centrocampo, ha vissuto di poche fiammate. Come quella che ha generato il terzo palo di giornata per i grigi, con una percussione in area di Lunetta e un destro da distanza ravvicinata che si è stampata sul legno più lontano.

L’Alessandria, nel finale, ha provato ad alzare la pressione sugli avversari, ma la Reggina, seppur azzerando la sua propulsione offensiva, ha saputo resistere senza troppi problemi.

Al 90′, però, una bella verticalizzazione di Ejjaki ha mandato in porta Tumminello che ha toccato non bene sull’uscita alla disperata di Pisseri e palla sul fondo. È stata la vera grande occasione avuta dagli amaranto.

Reti bianche allo stadio ”Giuseppe Moccagatta”, dal quale Alessandria e Reggina escono con un punto a testa, frutto dello 0-0 maturato in campo. Gli amaranto centrano il secondo risultato utile consecutivo (tra l’altro, senza subire reti) e toccano quota 46 punti in classifica. Di seguito, il tabellino della gara:

SERIE BKT, 36ª GIORNATA

ALESSANDRIA-REGGINA 0-0

Alessandria (3-4-1-2): Pisseri; Prestia, Di Gennaro, Parodi (82′ Coccolo); Pierozzi (69′ Mustacchio), Milanese, Ba (61′ Casarini), Lunetta; Palombi (61′ Fabbrini); Marconi (69′ Kolaj), Corazza. A disposizione: Cerofolini, Chiarello, Gori, Benedetti, Ariaudo, Barillà, Mantovani. Allenatore: Longo.

Reggina (3-5-2): Micai; Adjapong, Cionek, Stavropoulos; Giraudo (85′ Loiacono), Ejjaki, Crisetig, Kupisz, Rivas (85′ Tumminello); Folorunsho (65′ Cortinovis), Mènez (70′ Bellomo). A disposizione: Turati, Loiacono, Galabinov, Denis, Paura, Montalto, Franco, Tumminello. Allenatore: Stellone.

Arbitro: Matteo Gariglio di Pinerolo. Assistenti: Daniele Marchi di Bologna e Robert Avalos di Legnano. IV ufficiale: Andrea Calzavara di Varese. VAR: Alessandro Prontera di Bologna. A-VAR: Michele Lombardi di Brescia.

Note – Spettatori: 4.783 di cui 549 ospiti. Ammoniti: Folorunsho (R), Ejjaki (R), Ba (A), Kupisz (R). Calci d’angolo: 3-5. Recupero: 1′ pt, 4′ st.