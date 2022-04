La Reggina aspetta il Benevento, Stellone: “Non dobbiamo avere rimorsi”

La Reggina sa di aver raccolto meno di quanto avrebbe meritato a Cremona. “Abbiamo – ha rivelato Stellone – fatto una grande gara, ma non abbiamo vinto. I giocatori erano tristi. Questa è la mentalità giusta”.

A Reggio martedì arriva un’altra delle grandi di questo campionato. “Ha il migliore attacco – ha ricordato il tecnico amaranto – e la terza migliore difesa. È una squadra costruita per vincere il campionato. Non danno punti di riferimento, spingono con i terzini e noi non dobbiamo dare punti di riferimento”.

La Reggina punta ancora ai play off, anche se sembra quasi impossibile “Dobbiamo fare cinque-sei vittorie e le altre devono fare dei passi falsi. Non dobbiamo avere il rimorso di non averci provato”.

Gli amaranto segnano poco, ma ci sono altri aspetti da considerare. “Dovevamo mettere a posto la difesa, nelle ultime dieci partite siamo la migliore difesa e anche gli attaccanti fanno molto nel difendere”.