Il Crotone torna in Serie C, la favola si è interrotta

Doppio salto: dalla A alla Serie C, in due anni. La favola del Crotone che da piccola realtà di una regione povera come la Calabria era riuscita a fare la storia, per il momento viene ridimensionata.

I rossoblù , seppur battendo la Cremonese, ritrovano una categoria a cui avevano perso l’abitudine. Dopo tredici anni la città pitagorica torna a giocare la terza serie nazionale.

L’occasione di ripartire, grazie ad una società solida guidata dalla famiglia Vrenna, ci sarà, ma per il momento c’è da rimboccarsi le maniche e ricostruire una storia che aveva incantato l’Italia.