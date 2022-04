Cremonese-Reggina, le probabili formazioni

Sette giornate al termine. La Serie B entra nel mese di campionato che le vedrà giocare tutte. C’è chi come la Cremonese sa di doverle vincere tutte o quantomeno avvicinarsi a farlo se vuole mettersi tutti dietro o quasi. C’è chi, come la Reggina, sa di dover fare più o meno la stessa cosa, immaginando di voler provare a restare attaccata a quello che è un obiettivo difficile come la qualificazione ai play off.

La sfida tra amaranto e grigiorossi ha il sapore di quelle in cui tutte e due le squadre vorranno vincere. Ci sarà una cornice di pubblico importante con oltre 7000 persone che hanno già acquistato il biglietto e un migliaio circa saranno sostenitori amaranto.

Le probabili formazioni:

Cremonese (4-2-3-1): Carnesecchi; Casasola, Meroni, Bianchetti, Sernicola; Valzania, Castagnetti; Baez, Gaetano, Buonaiuto; Ciofani. Allenatore: Pecchia

Reggina (3-5-2): Micai; Cionek, Amione, Di Chiara; Kupisz, Hetemaj, Crisetig, Folorunsho, Giraudo; Montalto, Menez. Allenatore: Stellone