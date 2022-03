Reggina, Stellone: “Non dobbiamo cadere nel tranello, cambieremo un po’ meno”

“È una partita importante, dove loro proveranno a dare il massimo per offrire una prova di compattezza e aggressività. Con l’arrivo di Bisoli stanno dimostrando di essere una squadra in salute, più di quanto i risultati non dicano. Hanno imprevedibilità e forza fisica. Ci sta che l’avversario, oltre che per il derby, vivano una partita in cui non siano sereni e noi non dobbiamo cascare nel tranello di affrontare questa squadra con poca rabbia e determinazione. Faremmo il loro gioco”.

Avverte tutti Roberto Stellone alla vigilia di Reggina-Cosenza. Dalle 14 si vivrà un sabato delicato al Granillo.

“Cambieremo – ha proseguito il tecnico – un po’ meno rispetto alle recenti partite. Turati o Micai? Domani vedrete chi giocherà”. “Dopo questa gara – ha proseguito Stellone – ci sarà la sosta. Recupereremo calciatori importanti, alla ripresa ci sarà un trittico che ci dirà definitivamente quello che potrà essere il futuro del campionato della Reggina”.

E su possibile futuro in amaranto: “Ho sentito la conferenza del presidente. Mi hanno fatto piacere le parole che ha speso per me. Adesso penso a questa gara, poi durante la sosta avremo modo di parlare con la società per tanti aspetti. Qui mi trovo benissimo e non vedo l’ora di farmi questa chiacchierata”.

