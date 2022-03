Reggina, Stellone con le mani sulla salvezza: “Dopo un punto in 10 partite non ce lo aspettavamo”

“Siamo partiti bene, dove abbiamo rischiato poco e niente. Esclusa la punizione su cui siamo stati fortunati. Nel primo tempo abbiamo prodotto gioco, nel secondo tempo loro hanno cambiato modulo e non ce lo aspettavamo. Se avessimo fatto il secondo gol in contropiede sarebbe stato più facile. Non era possibile spingere di più perchè loro tenevano quattro giocatori davanti”.

Così Roberto Stellone ha commentato la vittoria ottenuta dalla sua Reggina contro il Cosenza.

“Purtroppo anche per un po’ di sfortuna e per gli infortuni non siamo riusciti ad ottenere sette punti nelle ultime tre partite, non è detto che non ci possiamo provare. Giocheremo più tranquilli e più sereni, senza il fardello che avevamo fino ad ora. Dopo un punto in dieci pa2rtite, nessuno se ne aspettava venti in dieci. I ragazzi sono stati bravi a compattarsi e i risultati non vengono per caso”.