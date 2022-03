Reggina-Parma, si allunga la lista degli indisponibili

La Reggina a Parma potrà contare su Lombardi ed Ejjaki. I due hanno recuperato dai rispettivi problemi fisici e saranno a disposizione del tecnico per la sfida del Tardini.

Chi, invece, non ci sarà saranno i vari Rivas, Cionek, Stavropoulos e Lakicevic. Per loro ci sarà ancora da attendere prima di ritrovarli.

Le cattive notizie continuano a riguardare la difesa. Aya ha avuto un problema al flessore, con edema rilevato dagli esami strumentali. Loiacono non è al meglio e non partirà dall’inizio. Segno che l’emergenza in difesa continuerà ad essere importante.

Confermata anche la lista degli indisponibili.