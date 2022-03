In riferimento alla convocazione in Nazionale di Rigoberto Rivas, Reggina 1914 comunica che quest’ultimo non prenderà parte agli impegni ufficiali dell’Honduras per via di un problema muscolare accusato nel corso della recente gara casalinga contro il Cosenza.

Pertanto, il calciatore resterà a Reggio Calabria, per sottoporsi agli esami strumentali e ricevere le cure del caso.