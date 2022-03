Reggina, Micai: “Io e Turati? I compagni sono tranquilli con entrambi, il Perugia? È come il Frosinone”

“È lampante che c’è stato un cambio di passo. Sono contento che ci siamo risollevati tutti quanti e abbiamo fatto stare un po’ più tranquilli i tifosi della Reggina”.

Così Alessandro Micai, portiere amaranto, ha ammesso ai microfoni di Reggina TV che le cose sono cambiate come i risultati certificano.

La Reggina, in questa fase, sta alternando i portieri, una scelta non convenzionale di Stellone. “Per ogni parata di Turati esulto perché penso sia doveroso darci una mano, gioire ad ogni successo del proprio compagno. Siamo un gruppo ed è come se segnasse Menez, Montalto o Galabinov. Lo fanno anche gli altri e i risultati si vedono. In B i risultati arrivano solo con il gruppo, ben vengano queste belle cose che rendono lo spogliatoio tranquillo e sano”.

E sull’alternanza: “Bisognava mettere davanti il “noi” all’io. Chi gioca non ha tanta importanza, ma i risultati della squadra. Con una partita a testa sei costretto ad allenarti al massimo e fai allenare bene il tuo compagno di reparto. Io che io e Turati abbiamo le stesse caratteristiche. Non siamo eccessivamente alti, tutti e due molto esplosivi. Io più pensante, lui più determinato nei confronti della partita anche per l’età. Io penso che il ruolo del portiere sia parare, nulla di più complicato e più semplice nello stesso tempo. I compagni dicono che chiunque gioca si sentono tranquilli e questo fa piacere”.

Avere un ds ex portiere non è cosa di tutti i giorni. “Essere scelti – ha dichiarato – da uno come Taibi che ha fatto il mio stesso ruolo, chiaramente ti spinge alla riconoscenza. Mi ricorderò sempre di questa cosa, di quanto mi abbia voluto e gliene sarò grato”.

Stellone sembra aver segnato la svolta, si chiede quale sia la chiave. “Responsabilizzazione. Non vedo termine più azzeccato di questo, perché abbiamo piede in campo tutti. Tutto l’ambiente è stato responsabilizzato”.

Ora arriva il Perugia. “Sono – ha detto Micai – un’ottima squadra e in salute. Tralasciando i risultati che possono ingannare, c’è da stare molto attenti perché sono una squadra che assomiglia la Frosinone”.

Micai ha citato, non a caso, l’ultima squadra che ha battuto nettamente la Reggina.