Reggina, contro il Cosenza ancora emergenza in attacco

Non è fortunata la Reggina sul fronte attaccanti . “Galabinov – ha dichiarato Stellone alla vigilia della sfida con il Cosenza – farà parte dei 23, ma non partirà dall’inizio ed è voluto esserci nonostante i pochi allenamenti.

Montalto già da quattro-cinque giorni ha un fastidio e non gli permetterà di partire dall’inizio e probabilmente non lo schiereremo a partita in corso, perché non ci interessa complicare l’eventuale fastidio. Sono rientrati Cortinovis e Tumminello. Restano indisponibili Aya, Lakicevic, Denis e Menez. Faty sarà convocato, ma ha un fastidio muscolare e non farà parte dei 23”.

Torna Crisetig, Loiacono sarà squalificato.