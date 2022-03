Cremonese-Reggina: 1847 posti per i tifosi amaranto. I dettagli

Di seguito i dettagli:

E’ attiva la prevendita per i tifosi amaranto che vorranno accedere al settore ospiti dello stadio Zini di Cremona in occasione di Cremonese-Reggina, in programma sabato 2 aprile alle ore 14:00 e valevole per la trentaduesima giornata del campionato di serie BKT. La capienza è fissata a 1847 posti.

Sarà possibile acquistare i tagliandi sia Online, sul sito di TicketOne, che presso i punti vendita TicketOne abilitati su tutto il territorio nazionale. La prevendita terminerà venerdì 1 marzo, alle ore 19:00. Il prezzo stabilito è intero € 15,00 (incluso diritti di prevendita) e Under 14 €5,00 (incluso diritti di prevendita).

Per quanto riguarda i punti vendita autorizzati sul territorio di Reggio Calabria, segnaliamo BCenters – Via Sbarre Centrali, 260/b-. Aperto tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 20:00 (orario no stop).

Si rende, altresì, noto quanto comunicato dalla società ospitante:

OBBLIGO GREEN PASS

L’accesso allo Stadio “G. Zini” sarà consentito ESCLUSIVAMENTE ai possessori di GREEN PASS (della tipologia richiesta dalle norme vigenti all’atto dell’accesso), da esibire in formato cartaceo o digitale (in cui sia chiaramente visibile il QR CODE).

Gli Steward saranno muniti di smartphone per il controllo del GREEN PASS attraverso l’app “VerificaC19”.

ULTERIORI DISPOSIZIONI

All’interno dello stadio sarà altresì obbligatorio indossare mascherina protettiva FFP2, occupare il posto assegnato e rispettare nelle fasi di accesso, permanenza e deflusso le norme sul distanziamento sociale.

– Presentarsi con un documento di identità in corso di validità.

– Presentarsi con il biglietto per la partita (ingresso gratuito con biglietto per gli under 4).

– Presentarsi in anticipo sull’orario dell’evento per evitare code e assembramenti ai tornelli.

– Presentarsi con la mascherina Ffp2 e indossarla correttamente in ogni momento per proteggere voi stessi e gli altri.

– Rispettare sempre il posto assegnato e quando non si è seduti mantenere sempre la distanza di 1 almeno un metro dalle altre persone.

– Seguire le norme di igiene basilari, evitare abbracci e strette di mano.

– In ingresso, all’interno e in uscita seguire sempre le istruzioni del personale di servizio in modo tale da garantire la propria sicurezza e quella degli altri.

E’ vietato il cambio utilizzatore su tutti i titoli emessi.