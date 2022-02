Ternana-Reggina, Lucarelli: “Erano partiti forte, poi in B si va in difficoltà anche con polemiche e due ko””

Sabato alle 14.00 si torna in campo. Ternana-Reggina rappresenterà l’esordio per Roberto Stellone. Difficile interpretare le idee del tecnico. Sia da parte della stampa, ma anche e soprattutto per gli avversari. Lo ha ammesso anche Cristiano Lucarelli, tecnico rossoverde.

“Il problema – ha spiegato – è non avere storico sull’organizzazione tattica che ha in mente il nuovo allenatore. La difficoltà della partita sarà intanto questa. Possiamo ipotizzare sulla base dei giocatori che hanno in rosa e degli acquisti quale potrà essere il modulo che schiereranno, ma non esserne certi”.

“Hanno avuto – ha detto Lucarelli sugli amaranto – una partenza veemente. In B basta poco per andare in difficoltà, bastano magari delle polemiche. Basta perdere due partite o qualche infortunio nel momento sbagliato e si rischia di andare in difficoltà. La squadra rimane forte, per noi sarebbe stata già una partita complicata di suo e lo diventa ancora di più perché non abbiamo la possibilità di poter preparare la partita nello specifico. Dovremo preparare più partite, perché non sappiamo come si presenteranno”.