Reggina: Stellone riparte dalla difesa a quattro e da Folorunsho

Michael Folorunsho non è un fenomeno assoluto, ma sicuramente è esattamente ciò che, al top del suo rendimento, serve alla Reggina. Dall’esuberanza fisica alla capacità inserimento, passando per il tiro dalla lunga distanza ed il grande attaccamento alla maglia della Reggina. È essenzialmente questo il motivo per il quale c’è grande attesa al suo nuovo esordio in casacca amaranto.

Salvo sorprese Roberto Stellone, anche lui all’esordio, lo schiererà titolare. Così come è abbastanza prevedibile che in campo andrà una squadra schierata con la difesa a quattro. Per il resto, in attesa dei convocati, ci sono poche altre certezze.

A partire, ad esempio, dalla porta. Micai ha già lavorato con Stellone e l’allenatore lo apprezza molto, ma scalzare Turati non sarà facile. C’è da scegliere chi giocherà a destra tra Lakicevic ed Adjapong, così come determinare quella che sarà la batteria di calciatori a supporto di Galabinov.

Uno sarà Folorunsho, gli altri due potrebbero essere Cortinovis e Bellomo. Una squadra che potrebbe schierarsi in qualsiasi modo dalla cintola in su. E chissà che dal cilindro non possa esserci davvero Menez titolare.

La fantasia sulla formazione già è molto stimolata. Si attendono i convocati per saperne di più.