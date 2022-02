Reggina-Pordenone: le probabili formazioni e dove vederla

Alle ore 14 si torna in campo per la quinta giornata di ritorno del campionato di Serie B. A tredici giornate dal termine il Pordenone sbarca a Reggio Calabria senza nulla da perdere e con le velleità di mettere fine al buon momento della Reggina.

Gli amaranto di Roberto Stellone sono reduci da due vittorie consecutive e hanno allontanato la zona calda della classifica. Sono, però, costretti a fare i conti con situazioni contingenti che potrebbero portare penalizzazioni, ragion per cui è necessario fare punti per evitare guai.

Reggina-Pordenone: le probabili formazioni

Reggina (4-2-3-1): Turati; Adjapong, Loiacono, Amione, Di Chiara; Bianchi, Hetemaj; Kupisz, Menez, Folorunsho; Galabinov. Allenatore: Stellone.

Pordenone (4-3-1-2): Perisan; El Kouakibi, Barison, Dalle Mura, Perri; Gavazzi, Pasa, Lovisa; Cambiaghi; Candellone, Butic. Allenatore: Marchetto (Tedino non sarà a Reggio per porblemi di salute).

Arbitro: Maggioni.

Reggina-Pordenone, dove vederla

Reggina-Pordenone, come ogni partita di Serie B, sarà visibile su diverse piattaforme a pagamento. In Tv su Sky Sport, ma anche tramite internet. Con Dazn e la sua app disponibile per smart tv, tablet e smartphone, così come con Now Tv, SkyGo ed Helbiz.