Reggina-Pisa, D’Angelo: “Proveremo a fare la partita”

“I gol arriveranno”. Ne è sicuro il tecnico del Pisa Luca D’Angelo alla vigilia di Reggina-Pisa. “L’importante – ha spiegato – è che continuiamo ad avere solidità difensiva e di questo va dato merito a tutta la squadra.

I nerazzurri avranno a disposizione Lucca che negli ultimi tempi si è allenato poco. “Domani – ha rivelato il tecnico – può essere della partita. Ha avuto un problema alla caviglia”.

“La Reggina – ha evidenziato l’allenatore – è una buona squadra. Lo ha dimostrato anche a Pisa. Fece una bella partita, la vincemmo ma non fu semplice. I giocatori loro sono gli stessi, anche con un allenatore diverso. Mi aspetto una partita non semplice, come è per tutte le gare di questo campionato”.

“Mi auguro – ha proseguito l’allenatore – di vedere un Pisa battagliero che gioca come sa. Noi proveremo a fare la partita come è capitato a Monza”.