Reggina, Gallo dopo l’ennesima sconfitta: “Squadra in ritiro”

Non c’è una bella atmosfera attorno alla Reggina. Gli amaranto continuano a macinare risultati negativi e ora hanno paura di essere invischiati nella lotta per non retrocedere. L’obiettivo è già cambiato ed è quello di mantenere la categoria.

La cura Stellone per il momento non una funzionato e adesso si guarda alla gara con il Crotone come uno spartiacque decisivo per il futuro.

Inizialmente era stato annunciato che avrebbe parlato il direttore generale Iiriti, alla fine in sala stampa si è presentato direttamente il patron Gallo che era presente a Terni.

Dopo Ternana-Reggina, le parole di Gallo

“Da domenica sera la Reggina è in ritiro. Abbiamo pensato con tecnico e squadra di andare in ritiro per ricompattarci, per stare insieme, per cercare di trovare quegli stimoli e tutto ciò che serve per tirarci fuori da questa situazione. Spero che questo basti”.

Così Luca Gallo, al termine di Ternana-Reggina, si è espresso ai microfoni della televisione ufficiale. Gli amaranto sono arrivati all’ottava sconfitte nelle ultime nove gare, nona nelle ultime undici.