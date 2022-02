Reggina: adesso è un’odissea, ko anche a Terni

di Pasquale De Marte – Nessuna svolta. La Reggina ha perso anche a Terni e lo ha fatto con una dimostrazione di inferiorità chiara nei confronti dell’avversario. Gli uomini di Lucarelli hanno prevalso su quelli di Stellone meritando la posta in palio e mettendo a nudo i difetti di una squadra che paga la sua lentezza e l’incapacità assoluta di arrivare al tiro.

Elencare i numeri amaranto delle ultime settimane equivale a sparare sulla croce rossa. Per il futuro c’è solo la speranza che le cose possano cambiare, auspicando che i buoni propositivi o i proclami non si traducano in illusioni.

Ternana-Reggina, odissea amaranto

I primi quarantacinque minuti di Ternana-Reggina a sono stati una spese di supplizio per chi a cuore le sorti amaranto. Due settimane di speranze, nuovi auspici legati ai nuovi acquisti si sono presto scontrate con l’amara verità.

Folorunsho ha dato qualcosa in più sul piano del ritmo e della vigoria fisico, ma ha potuto poco di fronte ad una squadra che per larghi tratti del primo tempo ha dimostrato di non reggere le marce alte della Ternana.

Non un uomo saltato, non un duello vinto, non un’azione degna di nota. Solo una fase difensiva impacciata, chiamata a rincorrere gli avversari più abili nella circolazione del pallone.

Se a questo ci si aggiunge un paio di disattenzioni difensive, il risultato del primo tempo è esattamente lo specchio di ciò che è accaduto. 2-0 per gli uomini di Cristiano Lucarelli, con un micidiale “uno-due” tra il 13′ ed il 16′. La prima marcatura è stata quella di bomber Pettinari, abile a deviare in rete un’invenzione di un indomabile Partipilo, abile a trovare il compagno, tenuto in gioco da Adjapong rimasto non in linea con i compagni.

Con un tap-in di Palumbo è invece arrivato il punto del 2-0, abile a sfruttare una ribattuta di Micai su un colpo di testa dell’autore del primo gol. Sovrastato Aya nella circostanza.

Ripresa velleitaria degli amaranto

È servito arrivare al 7′ della ripresa per vedere Iannarilli sporcarsi i guanti. Ci ha provato Folorunsho con un colpo di testa sugli sviluppi di un corner, ottimo il riflesso dell’estremo difensore umbro nel togliere la palla dall’angolo.

A fronte di una costante percezione di pericolosità data dalla Ternana in proiezione offensiva, gli amaranto ci hanno provato anche in un’altra circostanza. Ancora sugli sviluppi da corner e con un colpo di testa, stavolta di Cionek con palla di poco a lato.

Nel finale l’espulsione diretta a Bellomo, per un intervento scomposto a gamba alta, ha praticamente chiuso i conti virtualmente.

Nel finale l’unica gloria è per Micai che ha parato un rigore a Partipilo.

SERIE BKT, 21ª GIORNATA

TERNANA-REGGINA 2-0

Marcatori: 13′ Pettinari (T), 16′ Palumbo (T),

Ternana (4-3-2-1): Iannarilli; Defendi (78′ Capone), Sorensen, Capuano, Celli (43′ Ghiringhelli); Koutsoupias (68′ Proietti), Agazzi (68′ Diakitè), Palumbo; Peralta (78′ Paghera), Partipilo; Pettinari. A disposizione: Krapikas, Furlan, Rovaglia, Bogdan, Boben, Capanni, Donnarumma. Allenatore: Lucarelli.

Reggina (4-2-3-1): Micai; Adjapong (60′ Lakicevic), Aya, Cionek, Di Chiara; Bianchi (60′ Kupisz), Crisetig; Bellomo, Folorunsho (84′ Hetemaj), Cortinovis (76′ Tumminello); Montalto (84′ Denis). A disposizione: Aglietti, Turati, Amione, Giraudo, Loiacono, Lombardi, Galabinov. Allenatore: Stellone.

Arbitro: Andrea Colombo di Como. Assistenti: Stefano Del Giovane di Albano Laziale e Nicolò Cipriani di Empoli. IV ufficiale: Filippo Giaccaglia di Jesi. VAR: Luca Banti di Livorno. AVAR: Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno.

Note – All’81’ Micai (R) para un rigore a Partipilo (T). Spettatori 2 361, di cui 154 ospiti. Ammoniti: Pettinari (T), all. Lucarelli (T), Agazzi (T), Montalto (R), Folorunsho (R), Cionek (T), Palumbo. Espulso: al 72′ Bellomo (R). Calci d’angolo: 3-3. Recupero: 2’pt; 4’st.