(VIDEO) Reggina: ancora un ex calciatore amaranto in panchina, un gran gol nel suo passato

L’esonero di Mimmo Toscano ha scosso la domenica di quanti hanno a cuore la Reggina. La decisione è apparsa un fulmine, seppur non proprio a cielo sereno. La situazione era quella di una squadra che non aveva invertito la rotta, sebbene il tecnico reggino avesse ottenuto un pareggio all’esordio, per poi fare i conti con il Covid che ha interessato 21 elementi del gruppo squadra.

Adesso, però, si volta pagijna. Roberto Stellone è ad un passo dalla panchina dalla Reggina. Il suo arrivo prolungherebbe la striscia di allenatori che hanno vestito la casacca amaranto e poi si sono messi la tuta di tecnico.

Roberto Stellone è stato un attaccante coi fiocchi., soprattutto per quelle squadre che dovevano lottare per andare in Serie A. Alla Reggina ci ha giocato solo un anno e non ha fatto molti gol, ma era una riserva di lusso per la coppia d’attacco formata da Emiliano Bonazzoli e David Di Michele.

Anzi, la sua realizzazione fu solo una: al Dall’Ara di Bologna e risale alla stagione 2003/2004.

Eccola: