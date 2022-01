Reggina 1914 rende noto il programma settimanale relativo all’attività della prima squadra. Gli amaranto torneranno in campo questo pomeriggio, alle ore 14:30, per iniziare a preparare la trasferta di Monza, in programma sabato 22 gennaio alle ore 14.

Il centro sportivo resterà chiuso a tifosi ed organi d’informazione.

Lunedì 17 gennaio –ore 14:30

Martedì 18 gennaio –ore 10:30

Mercoledì 19 gennaio – ore 10:30

Giovedì 20 gennaio – ore 10:30

Venerdì 21 gennaio – ore 10:00