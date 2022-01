“Reggina 1914 comunica di aver raggiunto l’accordo con il difensore Ramzi Aya. Il calciatore, che ha scelto la maglia numero 29, si lega al club fino al 30 giugno 2023″.

Il difensore nella scorsa stagione ha ottenuto la promozione in Serie A con la Salernitana. Era in scadenza di contratto con i granata ed aveva avuto poco spazio nella parte iniziale di questa stagione in massima serie.

Aya agisce nella posizione di difensore centrale.