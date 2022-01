Reggina: in uscita Amione e Regini, Avlonitis sul taccuino

La Reggina cambierà qualcosa anche in difesa. L’obiettivo di Massimo Taibi era Giorgio Altare. Il calciatore ha, però, iniziato a giocare a Cagliari, ha convinto Mazzarri e non raggiungerà lo Stretto continuando a giocarsi le sue chances in Serie A.

La volontà del club amaranto è quella di rafforzare il pacchetto arretrato con un elemento esperto ed uno giovane. Occorrerà, ovviamente, trovare una sistemazione a chi, come Bruno Amione, andrà a cercare una squadra che gli dia spazio e forse Vasco Regini.

Quest’ultimo non ha convinto ed anche contro il Brescia la sua non è stata una prova irreprensibile. Una volta operate le uscite, la Reggina ha già individuato le soluzioni.

“Qualora la Reggina – scrive la Gazzetta del Sud – riuscisse a cedere Regini, c’è già il nome del possibile sostituot: si tratta di Anastasios Avlonitis (32) difensore greco n uscita dall’Ascoli, squadra con cui ha collezionato ventisei presenze nelle ultime due stagioni”.