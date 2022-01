Reggina: il 15 gennaio è purtroppo sempre più vicino, c’è attesa per capire come si agirà

Si parla genericamente di “gruppo squadra” e a volte si fa riferimento anche ad elementi dello staff che non sono calciatori. Tuttavia, sono decine le positività al Covid di cui si ha contezza nell’ambito delle squadre di Serie B. Dai 20 casi della Reggina, ai 17 della Ternana , i 14 del Frosinone, passando per i 15 del Vicenza o gli 11 del Crotone.

Tutte squadre che devono fare i conti con il problema in doppia cifra e per le quali c’è da capire come la Lega intenderà gestire il ritorno dopo la pausa invernale.

La Reggina, ad esempio, rischia di non non potersi allenare con un considerevole numero di calciatori ancora per diversi giorni, quasi fino ad arrivare a ridosso del con il Brescia.

Le rondinelle, tra l’altro, sembrano per il momento essere in una situazione più tranquilla. Il confronto rischia di essere segnato in maniera netta dal diverso modo in cui le due squadre potrebbero arrivare e considerato che si è già scelto di rimandare le ultime due giornate del 2021 per venire incontro alle squadre alle prese con il virus, c’è da capire come si vorrà agire adesso che la situazione sembra addirittura più grave per più squadre del campionato.

Lo stesso direttore generale Iiriti aveva anticipato la possibilità che la stessa società amaranto potesse muoversi per chiedere alla Lega di prendere atto di una situazione che si ipotizzata, come poi è stato, potesse diventare difficile sotto il profilo epidemiologico.