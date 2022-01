Reggina: Folorunsho atteso a Reggio, ha vinto la sua volontà. Arriva anche Kupisz

C’era chi non credeva al fatto che sei mesi fa Michael Folorunsho fosse stato praticamente costretto ad accasarsi al Pordenone. Il tempo è stato galantuomo ed appena si ripresentata l’occasione il calciatore ha fatto capire che non aveva intenzione di accettare alcuna destinazione che non fosse Reggio Calabria.

La Reggina sta per riabbracciare il centrocampista che nella stagione scorsa ha permesso il salto di qualità alla squadra all’epoca allenata da Marco Baroni.

Il fatto che ci sia un giocatore che abbia fortemente voluto ritrovare l’amaranto è una sorta di segnale che arriva dal mercato in una fase di innegabile depressione per l’ambiente amaranto in ragione del pessimo momento vissuto dalla squadra.

Folorunsho ha esattamente quello che serve alla Reggina: gol, forza fisica, velocità e una tremenda voglia di indossare la casacca del club di via delle Industrie.

Dal Pordenone arriverà anche Kupisz. Si tratta di un esterno destro che un anno fa ha vinto il campionato con la Salernitana. È un over e fa salire a due gli esuberi in fatto di over della rosa amaranto.

Al momento potenzialmente in uscita ci sono Regini, Ricci e Laribi.