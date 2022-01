Reggina, ecco di nuovo Inzaghi: aneddoti e curiosità

Diverse sfide tra il club amaranto e quello che è stato un attaccante di fama mondiale

Era il 12 febbraio 2006 quando Carlos Paredes portava in vantaggio la Reggina contro un Milan stellare e illudeva il Granillo potesse realizzarsi una delle tante imprese che il club amaranto fece in Serie A. Finì, però, 4-1 e a spegnere i sogni amaranto furono una rete di Gilardino e la tripletta di Filippo Inzaghi, due campioni del mondo.

Sono 9 le partite giocate da Filippo Inzaghi contro la Reggina e non ha mai perso: vittorie e tre pareggi per lui. Nelle uniche occasioni in cui è rimasto in panchina da avversario amaranto (con il Milan 2003-2004 e 2006-2007) i suoi hanno perso.

In entrambe le occasioni si fa riferimento a match giocate al Granillo, in quella stessa panchina dove sabato siederà da tecnico del Brescia.

Sarà una prima volta, tenuto conto che non ha mai affrontato la Reggina da tecnico.

Inzaghi è, tra l’altro, il calciatore che ha segnato il primo gol subito dalla Reggina nella sua storia in Serie A. Sono 6 nel complesso le reti realizzate agli amaranto.

Il Granillo porta bene al tecnico delle rondinelle anche quando ha giocato con il pubblico a favore. Fu, infatti, anche una doppietta a decidere il 4-0 con cui, nel 2003, l’Italia si impose sull’Azerbaijan