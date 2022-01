Reggina: cosa è trapelato dalla conferenza di Toscano

Mimmo Toscano, alla vigilia di Reggina-Brescia (si gioca sabato alle 14), non ha nascosto tutte le difficoltà riservate dalla partita. Dalla forza della squadra avversaria alle tre settimane di preparazione problematica che hanno riguardato la sua Reggina.

Da Natale in poi si è trovato ad allenare una squadra che, a lungo, è rimasta composta da nove giocatori. Tutti gli altri sono hanno avuto l’obbligo di rispettare l’isolamento determinato dalla positività al Covid.

Qualche allenamento fatto in caso non può evidentemente aver potuto sostituire gli effetti di un lavoro fatto in campo e, alla vigilia della partita, Mimmo Toscano ha ammesso che bisogna ancora sciogliere i dubbi su quelli che saranno i convocati.

Sarà la riunione con il suo staff a dare indicazioni definitive, ragion per cui il momento in cui sarà diramata la lista dei convocati sarà un momento chiave.

Si capirà, ad esempio, se è stato effettivamente reintegrato Faty ed è già in condizione per essere a disposizione.

L’altra informazione riguarda, invece, chi sono gli ultimi due arrivati in sede: Turati e Denis.