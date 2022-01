Reggina-Brescia, le probabili formazioni

Riprende il campionato di Serie B dopo i rinvii natalizi dettati dall’emergenza Covid che, in una fase successiva, non ha però risparmiato altre squadre e la Reggina. Gli amaranto, dopo aver avuto anche 21 positivi nel gruppo squadr, cercano una prova di cuore contro il fortissimo Brescia. Con una condizione che, ovviamente, sarà tutt’altro che al top. Scelte praticamente obbligate per Mimmo Toscano che schiererà la formazione in base a chi gli darà maggiori garanzie fisiche.

REGGINA (4-2-3-1): Micai; Adjapong, Loiacono, Stavropoulos, Di Chiara; Crisetig, Bianchi; Ricci, Cortinovis, Bellomo; Galabinov. Allenatore: Toscano.

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Karacic, Cistana, Mangraviti, Pajac; Bisoli, Andreoli, Bertagnoli; Leris; Moreo, Ayè. Allenatore: Inzaghi