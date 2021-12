Taekwondo Reggio Calabria, due podi a Catanzaro

Domenica 5 dicembre, dopo quasi due anni di stop a causa della pandemia, sebbene senza la presenza di pubblico sugli spalti, è ricominciata l’attività agonistica regionale.

Presso il “palagallo” di Catanzaro, si sono svolti i Campionati Interregionali di Taekwondo per le categorie cadetti, junior e senior. Erano presenti squadre provenienti dalla Basilicata dalla Puglia e dalla Sicilia oltre che dalla Calabria.

La A.S.D. Taekwondo 2018 Reggio Calabria, ha partecipato con Valeria Cutrupi nella categoria 49 Kg cinture nere junior e Gabriele Crocè categoria 59 Kg cinture nere junior..

La cronaca degli incontri non lascia dubbi sulla continua crescita tecnica degli atleti della A.S.D. reggina.

Valeria Cutrupi, già 3^ classificata agli ultimi campionati italiani junior che si sono tenenuti a Giugliano (NA) nella categoria 52 kg, è riuscita a conquistare la medaglia d’oro dopo aver battuto in semifinale l’atleta pugliese col punteggio di 21 a 16 e in finale l’atleta “rivale e amica” catanzarese col punteggio 19 a 2, punteggio che non lascia dubbi sulle grandissime doti dell’atleta reggina.