Reggina, valutazioni sulla posizione di Aglietti: esonero nell’aria

Nella Reggina, dopo il pesante ko interno, non parlerà nessuno. È già una notizia, nel senso che la notte sarà decisiva ai fini della valutazione della posizione di Aglietti.

Il tecnico sembra avere perso il controllo della situazione e la squadra è in difficoltà soprattutto tattica. Già in nottata potrebbero arrivare i primi colloqui esplorativi con i futuri nomi per la panchina, qualora dovesse essere confermato l’addio con il tecnico di San Giovanni Valdarno.

Va ricordato che gli amaranto hanno ancora Mimmo Toscano sotto contratto.