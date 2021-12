Reggina: Toscano è un’opzione per il dopo Aglietti, ma serve convergenza

Mimmo Toscano è una tra le opzioni che la Reggina sta considerando per sostituire Alfredo Aglietti. Intanto manca l’annuncio che ufficializzi che l’allenatore di San Giovanni Valdarno non è più il timoniere della squadra amaranto, ma sono già partite le valutazioni sul sostituto.

Si parla di Mimmo Toscano come possibile soluzione, che avrebbe il pregio di essere a costo zero. Il tecnico reggino è già a libro paga e dal punto di vista caratteriale può avere la tempra per incidere sul carattere della squadra.

Rispetto ad un anno fa troverebbe una squadra più forte quantomeno negli uomini rispetto a quella che fu considerevolmente rafforzata nel mercato di gennaio, ma probabilmente tutt’altro che tagliata su misura per le sue idee di gioco.

Si tratterebbe, però, di affrontare le prossime tre partite prima della pausa invernale, per poi migliorare la squadra nel mercato di gennaio. Sul tecnico però sarà necessario trovare convergenza a tutti i livelli decisionali del club.