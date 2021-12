Reggina, Baroni dopo la vittoria: “Sono grato agli amaranto e per me la gratitudine è un valore”

“Per me la gratitudine è un valore. Io sono arrivato a Reggio in un momento difficile. Abbiamo fatto un lavoro importante tutti insieme. Poi il calcio è così. Con l’Ascoli la Reggina ha fatto una buona partita., on meritava la sconfitta. Conosco il valore di questo organico, ecco perché ho usato tutte le strategie per richiamare la massima attenzione”.

Lo ha detto dopo Lecce-Reggina, tecnico dei salentini ed ex di turno della sfida che ha visto i suoi prevalere sugli amaranto