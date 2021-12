Per andare allo stadio ora serve il Super Green Pass: tutte le info

“A partire dal 6/12/2021 anche in zona bianca è entrato in vigore il Super Green Pass, che sarà obbligatorio, fino al 15/1/2022, in tutto il territorio nazionale. Tale certificazione “rinforzata” viene concessa solo a vaccinati o guariti dal Covid 19″.

Non sarà, dunque più possibile accedere agli impianti sportivi esibendo il Green Pass che attesta la negatività di un test antigenico fatto entro le 48 ore precedenti o 72 nel caso di tampone molecolare

Per andare allo stadio cosa serve?

A specificare le novità che, saranno comunque valide per tutte le squadre, è un comunicato della Reggina. “In considerazione di ciò, tutti i tifosi – si legge nella comunicazione – o le persone che dovranno accedere all’impianto sportivo durante gli eventi della Reggina 1914, dovranno essere muniti di Super Green Pass, e non sarà più possibile accettare gli eventuali tamponi tramite i quali si ottiene il cosiddetto green pass temporaneo.

Super Green Pass: come si ottiene e chi è esentato

“Tale disposizione non verrà applicata ai soggetti che svolgono un’attività lavorativa presso l’impianto dove si svolge l’evento o la competizione, ai quali basterà la “certificazione verde Covid 19” in corso di validità.

Quanto previsto per gli spettatori non si applica, inoltre, ai soggetti di età inferiore ai dodici anni ed ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale.

Il green pass rafforzato si ottiene con:

Avvenuta vaccinazione Avvenuta guarigione dal Covid 19 Avvenuta guarigione dal Covid 19 dopo la somministrazione della prima dose del vaccino o al termine del ciclo vaccinale”.

Cosa accade in caso di zona gialla?

A margine della comunicazione del club amaranto e considerato che la Calabria è a rischio zona gialla, si può aggiungere non dovrebbe cambiare nulla in caso di cambio di colore del territorio regionale. Lo stadio resterebbe aperto con il 75% della capienza, con l’obbligo di accedere all’impianto con il Super Green Pass.