Mercato Reggina, i quattro “under” che cerca Taibi: ruoli e nomi

Sfoltire la rosa e acquisire gli under che diano al gruppo di Mimmo Toscano quella dose di brillantezza e gioventù che manca. Quella che, evidentemente, non sono stati ritenuti all’altezza di dare i vari Franco, Gavioli, Amione ed Ejjaki. Tutti calciatori giovani che hanno visto poco o nulla il campo.

La Reggina abbasserà l’età media del gruppo. Una necessità che, tra l’altro, è perfettamente compatibile con le esigenze di budget. Anche perché l’auspicio è che i tagli sugli over possano anche garantire quello che è un fisiologico risparmio.

Senza dimenticare che acquistare calciatori under (nati a partire dall’1 gennaio 1998 ) garantiscono oltre a premi di valorizzazione dalle società di appartenenza, anche un gettito rappresentato dai contributi sul minutaggio da parte della Lega. Basta guardare tutte le squadre di B (Lecce, Pisa e Brescia comprese) come le formazioni abbiano stabilmente quattro-cinque under negli undici titolari.

La Reggina, ai vari Turati, Adjapong, Rivas e Cortinovis, vuole affiancare altri elementi in grado di essere giovani “pronti”.

Il quadro delle pedine ricercato è ormai chiaro:

DIFENSORE CENTRALE – Lo si cerca possibilmente mancino e forte fisicamente. Dalle Mura è il profilo ideale per andare ad entrare nelle rotazioni che già prevedono Cionek, Stavropoulos e Loiacono.

TERZINO SINISTRO – Con Liotti ormai in partenza, si cerca un giovane che possa essere l’alternativa a Di Chiara ma anche avere caratteristiche per essere pronto a rimpiazzarlo.

CENTROCAMPISTA – Folorunsho, in attesa di capire se l’operazione, sarà fattibile è il profilo ideale. Conosce l’ambiente, può giocare da mediano, da mezzala e da trequartista. Ha fisico, velocità e gol.

ESTERNO – La possibile rinuncia a Laribi apre il campo all’acquisto di un calciatore che possa giocare esterno nel 4-2-3-1. La Gazzetta del Sud ha informato i tifosi amaranto del rinnovato interesse per Cancellieri dell’Hellas Verona, di cui come già detto si era parlato già qualche mese fa quando il tecnico era ancora Aglietti. Sarebbe uno che con Rivas, Bellomo e Ricci andrebbe a comporre la batteria di esterni.

Per capire se si interverrà con gli over servirà attendere la seconda metà del mese. Ogni intervento potrebbe essere subordinato ad uno scambio (l’ipotesi Laribi-Sounas è un esempio) o ad occasioni che potrebbero derivare dagli esuberi provenienti dalle corazzate del campionato.