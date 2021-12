Como-Reggina: sold-out il settore ospiti, i tifosi amaranto a caccia di biglietti in altri settori

Se c’è una cosa che alla Reggina non manca è il calore dei tifosi e il loro seguito. Anche nei giorni non proprio felici come quelli di chi ha appena avuto cinque sconfitte consecutive e ha contestato la squadra.

In terra lariana, però, questo non conterà. Sarà più forte la voglia di esserci. Sono stati polverizzati in poche ore i 400 tagliandi messi a disposizione dal club lombardo. Il dato potrebbe anche triplicare con i tagliandi che si stanno acquistando negli altri settori.