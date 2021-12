Come Taibi: nel derby fa gol il portiere delle giovanili della Reggina (VIDEO)

Quando un portiere fa gol non è mai un giorno come gli altri. Non lo è soprattutto se lo fa allo scadere di un derby. Non l o è sicuramente stato per Luigi Sciammarella che, quasi allo scadere di Cosenza-Reggina, ha realizzato l’1-1 di testa.

Il ragazzo, classe 2006 che la Reggina ha prelevato dalla Paolana, ha visto la sua gita in area di rigore premiata come accadde a Massimo Taibi.

Vent’anni fa l’attuale ds amaranto e responsabile del settore giovanile realizzò un altro 1-1 in un Udinese-Reggina del campionato di Serie A.

Il video: